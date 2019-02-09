Житель Самары лоб в лоб сошелся с маршрутным автобусом. Видео

Очевидцы сняли на видео странное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как утверждают СМИ, инцидент произошел на днях на улице Авроры в Самаре.

На записи видно, как мужчина, вышедший на проезжую часть, разбежался и буквально протаранил автобус, после чего рухнул навзничь.

В обстоятельствах необычной аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.