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Ситуация на Украине
Вино, водка, флирт с Путиным: Порошенко выступил в Киеве
Россия "маниакально стремится вернуть назад" под свое влияние Украину, заявил украинский президент Петр Порошенко на всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог" в Киеве. Президентские выборы, намеченные Киевом на 31 марта — "как генеральная битва за Украину" для Владимира Путина, уверен действующий украинский президент.
Цель Москвы, по мнению Порошенко — "уничтожить независимое украинское государство, лишить украинцев права жить в мире и безопасности". Порошенко также обвинил Россию в попытках вмешиваться в выборы на Украине "так же, как в выборы в США, Франции, Германии, как в референдумы в Великобритании и Нидерландах".
Однако украинцы больше не позволят занять должность президента "подвешенному на крючок российскому агенту", как "было с 2010 по 2014 год", уверен Порошенко. Жителям Украины, по его словам, "не нужен президент и верховный главнокомандующий, который будет флиртовать или хихикать с Путиным", и первым подписанным документом которого "будет акт о капитуляции перед Москвой". Такими громкими заявлениями сопровождалось официальное объявление Порошенко о начале своей предвыборной кампании, передает "Интерфакс". По его словам, он полностью рассчитывает на граждан Украины и на общую победу — но только "честную, которую никто не сможет поставить под сомнение". При этом кандидатом-лидером на предстоящих президентских выборах, по данным опросов, является комик Владимир Зеленский, на втором месте — экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
Украинский президент уже не первый раз высказывается на тему "флирта с Путиным": в декабре прошлого года он обвинял в этом политиков из других стран. Сейчас Порошенко помимо прочего заявил, что гарантирует "соблюдение закона, порядка и честности избирательного процесса", и что его гарантия "действительна до окончательного подсчета голосов", передает РИА Новости. Оппозицию он призвал "не спекулировать на избирательной теме" и помнить: "безосновательный шум" о якобы угрозе честности избирательного процесса со стороны власти вредит имиджу Украины в Европе.
Выборы, по словам Порошенко, должны "отвечать европейской политической культуре и приблизить украинцев к ЕС". При этом, по данным издания "Страна.ua", на форум привезли обеды, воду и соки, а также отдельной машиной несколько десятков коробок в черных мусорных пакетах. Через пакеты, пишет издание, видно: в ящиках — вино "Коблево" и водка "Президентский стандарт". Сообщается также, что участникам форума, приехавшим из других городов, обещали компенсировать затраты на дорогу.
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