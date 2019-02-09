Жертвами удара американской коалиции снова стали мирные сирийцы

Авиация возглавляемой США международной коалиции в субботу нанесла удар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило агентство САНА, убиты не менее трех мирных жителей.

Международные наблюдатели в Сирии ранее зафиксировали, что в 2018 году на границе страны Ираком при бомбежках погибли сотни человек, включая 130 детей, пишет ТАСС.