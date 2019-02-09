Как оздоровить кишечник: семь простых способов

Проблемы в работе кишечника связаны с массой негативных последствий для организма. И наоборот — чем лучше он функционирует, тем меньше у человека проблем со стрессоустойчивостью, лишним весом, состоянием кожи и так далее, передает Telegraph.

Ссылаясь на высказывание "отца медицины" Гиппократа, утверждавшего, что все болезни зарождаются в кишечнике, издание приводит данные нового исследования. Ученые обнаружили связь между кишечными бактериями и депрессией. Бактерии типа Faecalibacterium и Coprococcus чаще встречались у людей, которые высоко оценивали качество своей жизни. И наоборот, — у людей с депрессией объем этих бактерий был ниже среднего.

По мнению исследователей, кишечные бактерии в ходе жизнедеятельности производят нейротрансмиттеры, необходимые для хорошего психического здоровья.

До 70% ресурсов нашей иммунной системы зависят именно от работы кишечника — следует из научной работы. Кроме того, 90% серотонина (химического регулятора настроения) вырабатываются в кишечнике. Поэтому важно заботиться о "хороших" бактериях, и не допускать размножения "плохих", — приводит издание слова профессора пищевой микробиологии в университете Рединга Гленна Гибсона и дает семь советов своим читателям по поддержанию здоровья кишечника.

Самым простым способом обогатить микрофлору кишечника профессор считает разнообразие рациона питания. Необходимо расширить меню, включив в него продукты, богатые клетчаткой. Это могут быть макароны и хлеб из цельнозерновой муки, крупы — особенно овес, овощи, ягоды и фрукты. На особом счету — дыня, брокколи, морковь и орехи. Иначе вам может грозить ожирение, артрит и диабет.

Второй совет — включить в рацион пробиотические йогурты и пребиотики, которые находятся в луке, чесноке, цикории, фасоли и картофеле. Чаще употребляйте супы.

Следует употреблять продукты, содержащие полифенолы. Они содержатся во фруктах, овощах, какао, красном вине и чае. Они способствуют росту "хороших" бактерий и препятствуют росту "плохих" бактерий.

Также следует максимально сократить потребление сахара и сладостей, которые подавляют "дружественную" организму микрофлору.

Медики советуют освоить и технику массажа кишечника.

Не надеясь только лишь на еду и кишечник, профессор советует научиться противостоять стрессу, который провоцирует изменение кровотока и секреции в кишечнике, что создает комфортные условия для вредных бактерий и убивает полезные микроорганизмы.

Последний совет — пить больше чистой воды, если нет проблем с почками. В идеале каждое утро стоит начинать со стакана воды. И только потом заниматься водными процедурами, готовить завтрак и пр.