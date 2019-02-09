ЦИК: Порошенко не заплатил налоги и спрятал судно

В декларации, которую президент Украины Петр Порошенко подал для участия в выборах президента, ЦИК Украины нашел нарушения.

Порошенко не задекларировал туристическое судно 2005 года, две квартиры и дачный дом жены.

Более того, президент не заплатил 172 тысячи гривен налогов.

Однако оснований для отказа в регистрации кандидата ЦИК не нашел, передает РИА Новости.

Выборы на Украине с рекордным числом кандидатов в президенты пройдут 31 марта. Украинцы будут выбирать из 44 человек.