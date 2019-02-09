SSJ 100 "Аэрофлота" с отказавшей гидравликой сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево в субботу, 9 февраля, сел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" с отказавшей гидравликой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Другие подробности инцидента не приводятся.