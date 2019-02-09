Сильное излучение: Xiaomi отреагировала на свое попадание в антирейтинг

В пресс-службе китайского производителя электроники Xiaomi прокомментировали информацию о том, что популярный смартфон Xiaomi Mi A1 занял первую строчку в составленном компанией Statista "антирейтинге" мобильных телефонов с самым высоким уровнем электромагнитного излучения. Согласно заявлению компании, она заботится о безопасности конечных потребителей своих устройств и строго соблюдает законодательство соответствующих стран.

Показатель удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, SAR) для Mi A1 составил 1,75 ватта на килограмм на рынках тех стран, которые следуют ограничениям Совета Европейского Союза в 2,0 ватта на килограмм, заявили в Xiaomi. На тех же рынках, где следуют нормативам Федеральной комиссии по связи США (FCC) — SAR не более 1,6 ватта на килограмм, — максимальный результат тестов для Xiaomi Mi A1 составил 1,26 ватта на килограмм. Заявление компании приводит РИА Новости.

Для составления своего рейтинга в Statista использовали данные германской Федеральной службы радиационной защиты (BfS). Составила компания и рейтинг телефонов с самым низким уровнем электромагнитного излучения.