Озвучена новая версия смерти Децла

Рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), внезапно умершего 3 февраля после выступления в Ижевске, могли отравить. Такое мнение высказал в программе "Выход в люди" на телеканале "Россия 1" российский продюсер и певец, бывший руководитель группы "Ласковый май" Андрей Разин.

По словам певца, ему непонятно, почему Толмацкого оставили одного в гримерке. Следственный комитет ведет расследование, в том числе по просьбе семьи, напомнил Разин, так как "могло быть и отравление, могло быть еще что-то".

До сих пор не верит в версию о сердечном приступе и друг Децла Роберт Елизарьев. По его мнению, эта смерть "не была естественной", и Кирилла Толмацкого "могли устранить". Не исключил такой версии в этой же передаче и журналист Отар Кушанашвили.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления на частной вечеринке в клубе Posh в Ижевске. По словам именинника, на праздник которого приехал рэпер, Кирилл пожаловался на то, что отнимается рука, и попросил друга принести обезболивающее. Когда оно не помогло, вызвали скорую. Однако и врачи неотложки уже не смогли помочь 35-летнему музыканту.