Три человека погибли в результате столкновения BMW и грузовика с щебнем на Ставрополье

В субботу, 9 февраля, неподалеку от Минеральных Вод в Ставропольском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее три жизни. Последствия страшной аварии сняли на видео.

По предварительной информации, автомобиль BMW врезался в КамАЗ, водитель которого остановился, чтобы совершить поворот.

В результате аварии погибли три человека, еще двое – оказались в реанимации. Все пострадавшие находились в салоне легковушки, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД РФ.