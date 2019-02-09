Сами Насери станет водителем ингушского велотакси

Французский актер Сами Насери, сыгравший в фильмах "Такси", и его старший брат, режиссер Ларби Насери, игравший в "13-м районе", будут снимать ролик о столице Ингушетии. Они уже прибыли в ингушскую столицу Магас, сообщил мэр города Беслан Цечоев в своем Instagram.

Магас основан в 1994 году, это один из немногих современных городов мира, специально основанных как столица. Название ингушской столицы переводится как «город солнца», проживают в нем почти девять тысяч человек. Братья Насери приехали в Ингушетию по приглашению мэра столицы. Они снимают ролик, где Сами Насери будет играть водителя велотакси в Магасе. До начала съемок звездные братья успели посетить несколько достопримечательностей города и выбрать локации для воплощения сценария. Ролик снимается для туристов. Во время съемок Насери покатает желающих на инновационном веломобиле по городу и проведет мастер-класс по вождению. Первое велотакси, оборудованное солнечными батареями, запустили в Ингушетии в 2017 году. Этот вид транспорта используется на коротких маршрутах, не длиннее 20 километров. Или для перемещения по закрытым для движения автомобилей зонам.

У звезды фильма "Такси" большие планы во время визита в нашу страну. Несери снимется и в фильме "Учитель", сценарий к которому написал его брат. Съемки пройдут в Москве. Часть сцен с трудными подростками снимут в колонии для несовершеннолетних.

Предыдущая поездка Насери в Россию была серьезно омрачена: в августе 2018-го актера избили в московском клубе. Несмотря на неприятный инцидент, Насери тепло относится к России и мечтает сыграть в кино какую-нибудь российскую историческую личность.