Киев решил пострелять из "Буков" и "трехсоток" недалеко от Крыма

Минобороны Украины запланировало проведение четырех учений с боевыми стрельбами в Херсонской области на полигоне "Ягорлык" в 2019 году. Около Крыма будут отработаны стрельбы со сводными зенитными ракетными полками Бук-М1 и С-300П.

"Трехсотки" вызовут в район выполнения задач внезапно, чтобы обстановка была максимально приближена к реальной, сообщил начальник зенитных ракетных войск Украины Юрий Ставский.

Причиной проведения более масштабных, чем в прошлом году, учений Ставский назвал наращивание Россией военной техники на границе с Крымом, передает "Интерфакс".