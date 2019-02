Гришэм с разбега влетела в стену с фото Трампа

Губернатор американского штата Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм взорвала Интернет, разместив в "Твиттере" видео о том, что она думает о планах президента Трампа выстроить стену вдоль границы США с Мексикой. Видео, демонстрирующее ее несогласие с планами Трампа, быстро стало вирусным.

All of this talk about walls tonight... #SOTU pic.twitter.com/QFLAYHor0t