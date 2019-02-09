Гришэм с разбега влетела в стену с фото Трампа

Губернатор американского штата Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм взорвала Интернет, разместив в "Твиттере" видео о том, что она думает о планах президента Трампа выстроить стену вдоль границы США с Мексикой. Видео, демонстрирующее ее несогласие с планами Трампа, быстро стало вирусным.

При этом, как пишет испанское издание El Periodico, ролик, в котором Лухан Гришэм проламывает стены в качестве примера преодоления препятствий в вопросах образования или безработицы, был снят еще во время ее предвыборной кампании в прошлом году, но тогда так и не был опубликован. В конце ролика она проламывает стену с фотографией самого президента Трампа.

Строительство стены на границе США с Мексикой стало на днях одной из главных тем ежегодного послания, с которым Дональд Трамп обратился к Конгрессу США. Американский президент пообещал добиться строительства стены и напомнил: у Конгресса осталось только 10 дней, чтобы выделить на это средства, иначе Америку снова ждет шатдаун.