"Дети Азии" разыграли первые медали

Почти полторы тысячи юных спортсменов из разных стран мира собрались в Южно-Сахалинске. Там в субботу прошла церемония открытия первых зимних международных игр "Дети Азии". Успели уже и разыграть первые комплекты медалей — пока в общекомандном зачёте лидирует сборная Южной Кореи.

Больше 20 команд со всего мира. Церемония открытия почти как у взрослых Олимпийских игр. Прямая трансляция, шествие спортсменов, подготовленные творческие номера. И уникальные режиссёрские задумки.

Церемония открытия — это ещё и театрализованное путешествие в прошлое Сахалина. От коренных народов до визита знаменитого русского писателя и драматурга Антона Чехова. Это именно его "Остров Сахалин" впервые рассказал о судьбах разных жителей далекой земли.

Современный Сахалин стал другим. Он — не отдельно от других территорий. Теперь это центр притяжения, который не перестаёт развиваться. Сегодня открыт и спортсменам, и туристам. Игры "Дети Азии" повлияют на развитие зимних видов спорта. В планах руководства региона создать именно здесь большой лагерь подготовки будущих чемпионов. Спортивные объекты мирового уровня уже построены.

В играх "Дети Азии" участвуют представители и российских регионов. В разных видах спорта: биатлон, лыжная гонка, шорт-трек. По сути, эти соревнования — тренировка перед играми олимпийскими для будущих победителей. Впрочем, наследие игр останется и для туристов. Кататься на лыжах здесь могут все. Сегодня это доказала даже вице-премьер правительства Ольга Голодец.

В церемонии открытия принимают участие и представители Международного олимпийского комитета. Игры "Дети Азии" проходят при его поддержке. Для многих местных жителей такое событие в их Южно-Сахалинске — что-то невероятное. Их город в прямой трансляции показывают в 20 странах.

Уже завтра соревнования продолжатся. Будут идти почти 10 дней. За это время обширная не спортивная, но и культурная программа — посещение театров и музеев.

Организаторы уверяют — церемония открытия очень зрелищная. Но ещё интереснее будет закрытие. Правда, об этом говорить ещё рано. Телеканал "Россия" покажет самые интересные моменты этих игр.