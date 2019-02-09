Киево-Печерская лавра опровергла пропажу реликвий

Возбуждение уголовного дела якобы "по факту хищения ценностей" из Киево-Печерской лавры назвали в самой лавре — абсурдом.

Глава информационного отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что культурно-религиозные ценности не только не пропадали в последнее время, но даже приумножились. Каноник напомнил, как много усилий за последние десятилетия лавра приложила для того, чтобы восстановить те руины, которые монастырь принял от государства.

После появления в Незалежной раскольнической церкви, украинские силовики все чаще наведываются в храмы канонической УПЦ, пытаясь запугать священников и прихожан.