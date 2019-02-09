В Киеве произошла массовая драка с полицией

В Подольском районе Киева в субботу, 9 февраля, произошла потасовка у управления полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали около 40 человек.

Как сообщила киевская полиция в своем Facebook, хулиганы пытались повредить входные двери, а также применили газовые баллончики.

В этот же день на Контрактовой площади украинской столицы проходили несколько массовых акций, в том числе кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко. С этого мероприятия в полицейское управление доставили группу людей. Через какое-то время их отпустили, но неожиданно к ним прибыла "группа поддержки". Они и устроили драку с полицейскими.

Активных участников потасовки задержали, с ними проводятся следственные действия, у задержанных изъяты пистолет и ножи. По этому факту возбуждены три уголовных производства.