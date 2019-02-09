Шведский журналист обосновал вину украинских провокаторов

Шведский писатель, журналист и переводчик Стефан Линдгрен детально разобрал для шведского издания Nyhetsbanken юридические аспекты инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. По его заключению, действия России были абсолютно законны. Перевод статьи предоставлен сетевым изданием ИноСМИ.RU.

Три украинских военных корабля приблизились к Керченскому проливу без предупреждения, не дождались российских лоцманов и не стали следовать указаниям пограничников, тем самым нарушив закон, пишет Линдгрен в статье под заголовком "Кто что нарушил в Керченском проливе?" Провокации продолжались с 7 часов утра до самого вечера, когда украинские корабли и моряки на них были задержаны российскими пограничниками.

По словам Линдгрена, Украина не имеет права ссылаться на конвенцию по морскому праву от 1982 года, так как она нарушила критерии мирного прохода кораблей через пролив: например, на борту был груз с оружием. Также в соответствии с оговоркой конвенции 1958 года о территориальных водах, принятой Россией и Украиной, у прибрежных государств есть право устанавливать процедуру получения права прохода иностранных кораблей по своим территориальным водам. Это, по заключению Линдгрена, также подтверждает легитимность российской позиции.

По мнению шведского журналиста, Киев вряд ли добьется успеха в пограничном суде согласно Конвенции ООН о морском праве: речь идет о проходе во внутренние воды, а договор 1997 года о дружбе и сотрудничестве с Россией Украина разорвала.

Инцидент в Керченском проливе не может квалифицироваться и как нарушение Москвой международного права: согласно параграфу 51 Устава ООН, каждое государство, на территорию которого вторглись, имеет право на самозащиту и может сопротивляться вторжению с помощью оружия.

Власти Швеции Линдгрен обвинил в двойных стандартах в отношении Москвы: ранее в королевстве продвигали право на использование военных мер принуждения для защиты своих вод, однако за Россией Запад такое право не признает. По мнению журналиста, это лишний раз подтверждает правило: в нападках на Россию можно не гнушаться ничем, и здесь не бывает негодных аргументов.

По мнению Линдгрена, провокацию в Керченском проливе Украина предприняла специально, так как была уверена в поддержке стран Запада.