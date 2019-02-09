Дубль Погба помог "МЮ" продлить беспроигрышную серию при Сульшере

В чемпионате Англии по футболу продолжается 26-й тур. "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера в гостях обыграл "Фулхэм" со счетом 3:0 и продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 встреч.

В ссотаве победителей дубль оформил Поль Погба (14-я и 65-я минуты), еще один мяч забил Антони Марсьяль (23-я). С приходом Сульшера "МЮ " провел 11 матчей, в которых одержал 10 побед и один раз сыграл вничью.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" с 51 очком поднялся на четвертое место. "Фулхэм" с 17 юаллами идет на предпоследней, 19-й строчке.