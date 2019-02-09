Стало известно о еще одной жертве обрушения в Стамбуле

Спасатели нашли тело еще одного жильца дома, обрушившегося в Стамбуле в среду. Число погибших при обвале достигло 18, пишет ТАСС.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу возглавил расследование причин обвала конструкций восьмиэтажного дома. Предварительно, три этажа были надстроены без разрешения.

В четверг спасатели нашли пятилетнюю девочку, которая выжила под завалами не менее 18 часов. В доме проживали 43 человека.