Путин и Жээнбеков переговорили в Сочи

Двусторонние отношения Киргизии и России обсудили лидеры двух стран Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков. Встреча состоялась в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И добавил, что в числе обсуждаемых тем был и предстоящий визит Путина в Бишкек.

23 января завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков проинформировал общественность о визите российского главы в столицу Киргизии в конце марта 2019 года, передает "Интерфакс".