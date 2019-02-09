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Франция. Протесты "желтых жилетов" 5 минут назад

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9 февраля 201919:10

В Париже задержаны 17 "жилетов"

EPA

В Париже в ходе очередной акции протеста "желтых жилетов" задержаны 17 человек. 10 из них взяты под стражу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, по данным на вечер субботы, 9 февраля, колонна демонстрантов находится в седьмом округе Парижа. До этого они прошли рядом со штаб-квартирой Объединения французских предпринимателей, забросав окна нижнего этажа бутылками и камнями. В течение дня протестующие нападали на отделения банков, кафе и рестораны. Так, ранее сообщалось, что полностью разгромлен один из офисов крупной страховой компании.

Кроме того, погромщики поджигали мусор и строительные материалы прямо на проезжей части, устроив на улице несколько пожаров. Они также подожгли несколько машин. Полиция применила против хулиганов слезоточивый газ.

Согласно данным полиции, в манифестациях во французской столице участвуют 4000 человек.

В середине дня в Париже произошли серьезные стычки с полицией, есть пострадавшие. Так, в субботу одному из участников акции протеста взрывом гранаты со слезоточивым газом оторвало кисть — подобранная граната взорвалась у него прямо в руке.

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