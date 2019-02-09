Times исправила статью о Донбассе и кори по указке посольства Украины

Журналисты британской газеты The Times внесли правки в материал о росте заболеваемости корью по требованию украинского посольства в Великобритании. В редакционном материале, посвященном участившимся в стране случаям заболеваемости корью, издание связало статистику заболеваемости в Европе с гражданской войной в Донбассе. Украинские дипломаты потребовали исправить "гражданскую войну" на "конфликт", утверждая, что в Донбассе украинские военные "сражаются с 40-тысячной российской армией".

"Исправьте статью немедленно!" — в приказном порядке потребовали в посольстве Украины. "Ультиматум" был размещен на странице посольства в Twitter.

В редакции пошли навстречу и исправили статью. В ней говорится о том, что число случаев заболевания корью в Британии в 2018 году утроилось. В прошлом году в 47 странах Европы корью заболели 80 тысяч человек. Рост числа инфицированных вызван с "антивакцинными" призывами, исходящими от популистских политиков, а также со вспышками заболеваемости корью на Украине.

Ранее сообщалось, что бригада строителей была госпитализирована из хостела в Москве с диагнозом "корь". Вакцинированные дети довольно легко переносят эту болезнь, однако заболевшие корью взрослые могут лишиться слуха или зрения на фоне воспаления мозга.

Случай с требованием что-то исправить и переписать по требованию украинской стороны, не редкость. Так, в конце января власти Турции изменили текст информационной таблички возле усыпальницы Роксоланы — любимой жены Сулеймана Великолепного. Общепринятая точка зрения историков на происхождение Роксоланы гласит, что девушка была русской (дочерью православного священника Григория Лисовского в Малороссии) и попала в Турцию после того как была продана в гарем султана пиратами. В ряде достоверных источников Роксолана названа "девушкой с Руси".