"Перехват" в Москве: полиция ищет вооруженных людей на BMW

Полицейские проверяют информацию о гражданах, которых заметили с оружием в ТЦ "Клен", расположенном на Староватутинском проезде в Москве.

В экстренных службах добавили, что объявлен план "Перехват", согласно которому разыскивается серебряный "БМВ", на котором скрылись вооруженные люди, передает ТАСС.