Сборная России проиграла шведам в матче хоккейного Евротура

В Стокгольме продолжается шведский этап хоккейного Евротура. В своем втором матче на турнире сборная России потерпела поражение от команды Швеции. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу шведов.

В первом периоде команды не смогли отличиться. После второго же сборная Швеции вела со счетом 2:0, шайбы забросили Микаэль Линдквист (23-я минута) и Эмиль Ларссон (32-я).

Третий отрезок россияне начали в большинстве и сразу реализовали численное преимущество усилиями Анатолия Никонцева (41-я). Затем уже россияне остались в меньшинстве и смогли выйти из этой ситуации с честью. Илья Михеев на 51-й минуте убежал один на один и был сбит соперником. Арбитры назначали буллит, которым сам же пострадавший реализовал.

Однако ничейный счет продержался недолго. Спустя чуть более двух минут Исаак Лундестрем забросил победную шайбу, а точку в матче за несколько секунд до сирены броском в пустые ворота поставил Фредрик Хендемарк.

После двух встреч турнира в активе россиян два очка, у шведов – три. Чехи с шестью баллами досрочно гарантировали себе победу на данном этапе Евротура. Следующий матч сборная России проведет 10 февраля против победителей турнира. Шведы встретятся с финнами.