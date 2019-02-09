Роскосмос: дата полета на Луну пока не определена

Советник генерального директора Роскосмоса по науке Александр Блошенко в интервью ТАСС сообщил подробности подготовки полета российских космонавтов на Луну. По словам Блошенко, для столь далекого путешествия понадобится сверхтяжелая ракета-носитель, но программа по созданию такой ракеты ("Енисей) пока не утверждена правительством России. После этого Министерство финансов должно будет выделить финансирование.

"Соответственно, нет утвержденных миссий или какой-то определенной даты первого пилотируемого полета", — пояснил Блошенко.

Как рассказал Блошенко, согласно указу президента Владимира Путина, первый полет "Енисей" должен к 2028 году. Но без понимания объемов и темпов финансирования федеральной целевой программы "Енисей" невозможно разработать концепцию полетов и исследования Луны.

Потребуются спускаемый аппарат, спутники-ретрансляторы, лунные роверы, автоматические аппараты-разведчики, отметил советник.