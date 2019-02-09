Президент США посоветовал не слушать демократов

Президент США Дональд Трамп отметил позитивные перемены в экономике Америки и связал их со своим нахождением у власти в течение этого срока. И все трудности в преодолении кризисных явлений свалил на президентство Барака Обамы.

На своей странице в Twitter Трамп назвал американскую экономику великой и отметил, что администрацией Обамы принимались неверные решения, создававшие дополнительные трудности в экономической сфере. И призвал перед президентскими выборами не слушать демократов.