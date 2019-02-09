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9 февраля 201919:52

BBC подмочила репутацию Порошенко

EPA

Высокий суд Англии признал, что публикация телерадиокорпорации ВВС нанесла вред репутации украинского лидера Петра Порошенко. Об этом рассказал представляющий интересы Порошенко юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс. Юрист добавил, что президент отверг попытку компании по уменьшению воздействия данного материала.

Результатом Порошенко доволен, он и впредь будет оберегать свою репутацию, сообщает РИА Новости.

Ранее Daily Telegraph сообщала об иске Порошенко в связи с публикацией ВВС, утверждающей, что Порошенко заплатил 400 тысяч долларов за встречу с американским главой Дональдом Трампом. Жалоба гласила о репутационных издержках и серьезном беспокойстве президента.

Тем временем, как сообщил ЦИК Украины, Порошенко не заплатил налоги и не задекларировал судно.

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