Конькобежец Семериков взял бронзу на чемпионате мира в Германии

Россиянин Данила Семериков показал третий результат дня на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в немецком Инцелле. Дистанцию 10000 метров он пробежал за 12 минут 57,400 секунды​​​, завоевав бронзовую медаль соревнований.

Победу в забеге одержал голландец Йоррит Бергсма с результатом 12 минут 52,928 секунды. Серебро выиграл его соотечественник Патрик Рост (12.53,343).

Еще один представитель России Александр Румянцев показал пятый результат (12.57,929).