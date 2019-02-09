Вместо проверки на наркотики Зеленский сказал "слава Украине" и ушел в цирк

Шоумена Владимира Зеленского, собирающегося стать президентом Украины, обвинили в употреблении наркотиков. Видеосъемка инцидента попала в интернет.

Это сделала группа протестующих около здания Львовского государственного цирка. Порядка 150 человек собрались, чтобы выразить свое недовольство претендентом. Один из них заподозрил Зеленского в употреблении наркотических веществ.

Шоумен удивился и потребовал доказательств. Активист заявил, что знает дилеров Зеленского и предложил сдать анализы. Шоумен согласился, но пока активист звонил, сказал "слава Украине", попрощался с собравшимися и зашел в здание цирка.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Согласно соцопросам, в президентской гонке лидирует Зеленский.