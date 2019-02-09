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Политическая нестабильность в Венесуэле 11 минут назад

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9 февраля 201920:40

Болтона обвинили в поощрении предательства

Сергей Фадеичев/ТАСС

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в поощрении предательства. Таким образом глава венесуэльского МИД расценил слова Болтона о том, что военные Венесуэлы могли бы обеспечить доставку гуманитарной помощи из-за рубежа.

Арреаса назвал действия Вашингтона "новой формой государственного переворота", когда он отдает приказы "подчиненной ему оппозиции".

"Доказательства настолько очевидны, что сомнений не остается даже в США", — цитирует слова министра ТАСС.

Ранее Болтон выразил надежду, что военные Венесуэлы позволят жителям страны получить американскую гуманитарную помощь.

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