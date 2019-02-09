Элизабет Уоррен попробует стать первой женщиной-президентом США

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (впервые была избрана в 2012 году) официально выдвинула свою кандидатуру в качестве кандидата на пост президента США.

Перед новым годом она говорила о формировании комитета по поддержке.

Уоррен выступила в Массачусетсе перед сторонниками и раскритиковала нынешнего президента Дональда Трампа, назвав его продуктом сфальсифицированной системы. Политик заявила о своем желании не только отменить все, что сделала нынешняя администрация, но и добиться больших структурных изменений.

Уоррен 69 лет, она – левый популист и одна из наиболее узнаваемых потенциальных кандидатур от демократов, передает РИА Новости.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.