"Реал" обыграл "Атлетико" в мадридском дерби

В Мадриде завершилась игра 23-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Реалом". "Сливочные" на чужом поле сумели добиться победы со счетом 3:1 и вышли на второе место в Ла Лиге.

В составе победителей мячи забили Каземиро, Серхио Рамос и Гарет Бэйл. У хозяев поля единственный гол оказался на счету Антуана Гризманна.

"Королевский клуб" обошел "Атлетико" в турнирной таблице чемпионата Испании и занимает теперь второе место с 45 очками. Команда Диего Симеоне опустилась на третью строчку с 44 баллами.