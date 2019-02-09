Украинских полицейских ранили в ходе штурма киевского управления

В результате попытки штурма управления полиции в Киеве пострадали трое стражей правопорядка, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Врачи "скорой" доставили их в больницу.

ЧП произошло в субботу, 9 февраля, в Подольском районе украинской столицы. Сперва сотрудники правоохранительных органов задержали людей с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которые пришли к месту встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. После этого сторонники задержанных попытались взять отделение полиции штурмом, были задержаны около 40 человек. У них изъяли "наган" и ножи, пишет РИА Новости.

Ранее киевская полиция сообщила в своем Facebook, что хулиганы пытались повредить входные двери полицейского управления, а также применили газовые баллончики. По этому факту возбуждены три уголовных производства.