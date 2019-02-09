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9 февраля 201921:29

Расстрел накануне дня рождения: журналиста убили на встрече с друзьями в кафе

EPA

В мексиканском штате Табаско был застрелен популярный ведущий радио Nuestra Region Хесус Рамос Родригес.

58-летний (в воскресенье ему должно было исполниться 59) Родригес завтракал с друзьями в кафе, когда к заведению подъехала машина. Из нее вышли три человека и в упор расстреляли журналиста.

Глава МВД штата Марко Медина заявил, что будет проведено тщательное расследование.

В январе в штате Южная Нижняя Калифорния был убит журналист Рафаэль Муруа Манрикес, находящийся под федеральной защитой.

С 2000 года в Мексике было убито 140 журналистов, передает РИА Новости.

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