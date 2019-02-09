Подмосковная электричка насмерть сбила мужчину

В Московской области электричка насмерть сбила мужчину.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, ЧП случилось на подходе к станции "Подлипки-Дачные" (город Королев). По предварительной информации, мужчина попытался залезть на платформу перед приближающимся поездом сообщением Москва — Фрязино. В результате он получил смертельные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.