Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Софии

На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Болгарии, россиянин Даниил Медведев в полуфинальном матче оказался сильнее француза Гаэля Монфиса. Ему понадобилось для этого провести два сета, которые закончились в его пользу со счетом 6:2, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 17 минут. Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в финале сразится с венгром Мартоном Фучовичем. Матч состоится 10 февраля.

Напомним, что призовой фонд турнира в Софии превышает 520 тысяч евро.