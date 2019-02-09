Число задержанных в Париже "желтых жилетов" растет

В результате субботней акции протеста "желтых жилетов" в Париже задержаны 36 человек. Ранее сообщалось о 21 задержанном, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

В субботу, 9 февраля, прошла очередная, тринадцатая по счету, акция. Она началась утром у Триумфальной арки, после этого демонстранты отправились в сторону Национального собрания Франции. Там начались беспорядки, полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Один человек из числа участников акции получил серьезное ранение — взрывом светошумовой гранаты ему оторвало кисть руки.

Кроме того, манифестанты из числа "желтых жилетов" подожгли машину военного антитеррористического патруля "Сантинель". Перед этим они сделали на переднем стекле автомобиля оскорбительную для военных надпись.

По данным полиции, в субботу на акции протеста во Франции вышли 51,4 тысячи человек, из них 4 тысячи — в Париже​​​. В прошлую субботу в протестах приняли участие более 58 тысяч человек.