Ласицкене стала первой на турнире по прыжкам в высоту в Словакии

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла очередной международный турнир по прыжкам в высоту. На соревнованиях в Словакии россиянка преодолела планку на высоте 2 метра. Этого оказалось достаточно для итоговой победы.

Второе место досталось итальянке Алессии Трост с результатом 1,94 метра. В тройке лучших оказалась и представительница Швеции Софи Ског (1,90).

Напомним, что 26-летняя Мария Ласицкене является двукратной чемпионкой мира. В 2018 году она выиграла все крупные старты в прыжках в высоту.