Салах помог "Ливерпулю" разгромить "Борнмут" в матче чемпионата Англии

Матчем между "Ливерпулем" и "Борнмутом" продолжился 26-й тур чемпионата Англии по футболу. Хозяева поля добились крупной победы над соперником со счетом 3:0. Автором одного из мячей стал египетский форвард "красных" Мохамед Салах.

Помимо него за победителей отличились Садио Мане и Джорджиньо Вейналдум. "Ливерпуль" набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу английской премьер-лиги. "Борнмут" идет 11-м с 33 баллами.

Результаты других встреч 26-го тура чемпионата Англии: "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" – 1:1, "Уотфорд" – "Эвертон" – 1:0, "Хаддерсфилд" – "Арсенал" – 1:2.