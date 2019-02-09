Илья Воробьев: в игре со шведами не реализовали свои моменты

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев объяснил поражение своей команды в матче Евротура против шведов плохой реализацией моментов. Кроме того, он посетовал на игру в большинстве, которая могла бы быть более убедительной.

"В первых двух периодах у нас было достаточно моментов, а на этом уровне их надо реализовывать. Большинство могло быть лучше, хотя все-таки один гол забили при численном преимуществе", – цитирует Воробьева официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, что российская сборная в матче Евротура уступила шведским хоккеистам со счетом 2:4.