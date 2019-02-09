В Алуште спасли дельфинов

В дельфинарии крымского города Алушта неожиданно обмелел бассейн, в результате сотрудники МЧС спасли двух дельфинов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ведомства, вода из бассейна вытекла на улицу. В результате спасатели откачали воду с помощью мотопомпы, а дельфинов перенесли в безопасную зону. Отмечается, что во время спасательной операции специалисты соблюдали все меры предосторожности, чтобы не навредить животным.

Глава администрации Алушты Галина Огнева, в свою очередь, сообщила, что бассейн в дельфинарии разгерметизировался по технической причине, передает "Интерфакс". Теперь ремонт дельфинария будут оплачивать его владельцы.

Дельфинарий в Алуште был открыт в 2013 году.