Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по лыжным гонкам

Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на чемпионат мира по лыжным гонкам, который состоится в австрийском Зефельде. Напомним, что турнир пройдет с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

В мужской состав сборной России вошли Сергей Устюгов, Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Андрей Собакарев.

За женщин выступят Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Татьяна Алешина и Аида Баязитова, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.