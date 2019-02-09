На севере Москвы стреляли: один человек ранен

На Заповедной улице в Москве произошло ЧП. Двое граждан поскандалили, один из них вытащил травматическое оружие и выстрелил в оппонента.

Пострадавшего с ранением увезли в больницу.

Стрелявшего задержали и отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.