Павлюченкова и Вихлянцева вывели сборную России в плей-офф Кубка Федерации

В польском городе Зелена-Гура досрочно завершилось противостояние российских и шведских теннисисток. Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева добились побед в одиночных встречах и вывели сборную России в плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

В первом матче противостояния Наталья Вихлянцева обыграла Юханну Ларссон со счетом 7:6 (7:1), 6:2​​​. Затем на корт вышла Анастасия Павлюченкова, которая оказалась сильнее Ребекки Петерсон – 6:3, 6:2.

Позже на турнире парную встречу проведут Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова. Правда, ее результат уже не повлияет на общий итог российско-шведского противостояния.

Напомним, что женская сборная России выступает в третьем дивизионе турнира. Победа над шведками дала россиянкам возможность побороться в апреле за выход во вторую Мировую группу Кубка Федерации.