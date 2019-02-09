Жертвами пожара под Новосибирском стали пять человек, в том числе 4 ребенка

В частном доме под Новосибирском (Краснозерский район) произошел пожар. В результате погибли пять человек, в том числе четверо детей.

В доме обрушились перекрытия.

В настоящее время пожарные тушат возгорание. Причины трагедии устанавливаются, передает ТАСС.