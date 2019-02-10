В Кургане пять человек спасены из горящей гостиницы

В Кургане спасатели эвакуировали пятерых человек из загоревшейся гостиницы "Есенин". Открытое горение удалось ликвидировать. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области.

Как уточняется, пожар вспыхнул в 7:13 по местному времени (5:13 по времени Москвы) в сауне на первом этаже трехэтажной гостиницы "Есенин" в Кургане. Пожару был присвоен второй повышенный ранг. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. Звенья дымозащитной службы спасли из горящего здания пять человек, остальные постояльцы гостиницы эвакуировались самостоятельно. В 7:51 было объявлено о ликвидации открытого горения. Общая площадь возгорания составила 16 квадратных метров, передает ТАСС.

В ликвидации пожара участвовали 36 человек и 11 единиц спецтехники. В результате случившегося погибших нет. Врачи осмотрели пострадавших, их состояние уточняется.