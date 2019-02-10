В аэропорту Хитроу лайнер едва не сдуло ветром

В лондонском аэропорту Хитроу самолет едва не сдуло ураганным ветром. Лайнер компании British Airways заходил на посадку при сильнейшем боковом ветре. Он уже коснулся взлетно-посадочной полосы, как его отбросило в сторону.

Пилоты тут же подняли машину в воздух и пошли на второй круг. Всему виной — ураган "Эрик", сообщает телеканал "Россия 24".

В некоторых районах Великобритании скорость ветра достигает 110 километров в час. На севере страны объявлен повышенный уровень опасности. Жертвами стихии стали уже два человека.