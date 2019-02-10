Боксер Ковалев: планирую выступать еще пару лет

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев рассказал о своих планах на ближайшее будущее. По словам российского боксера, у него есть желание и силы продолжать выходить на ринг.

"Думаю, что еще пару лет смогу выступать. Самое главное – есть желание и есть силы", – приводит слова Ковалева ТАСС.

Также он сообщил, что смена тренера перед боем с Альваресом помогла ему победить колумбийца. "С Бадди мы сразу достигли понимания, человек просто увидел мои огрехи, я показал ему свой любительский стиль. Главное – он не дал мне перетрудиться", – заявил 35-летний боксер.

Напомним, что Сергей Ковалев 3 февраля взял реванш у колумбийца Элейдера Альвареса, вернув себе титул WBO.