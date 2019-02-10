Тарасенко и Барбашев поучаствовали в победе "Сент-Луиса" над "Нэшвиллом"

Матчем между "Сент-Луис Блюз" и "Нэшвилл Предаторз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Блюзмены" на своей площадке оказались сильнее гостей со счетом 3:2. Российский форвард хозяев льда Владимир Тарасенко стал автором одной из шайб.

Этот гол оказался для россиянина уже 19-м в нынешнем сезоне. В активе Тарасенко стало 38 (19+19) очков в 52 матчах. Еще один россиянин Иван Барбашев записал на свой счет одну голевую передачу.

В других встречах дня "Миннесота Уайлд" в гостях взяла верх над "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 4:2, а "Оттава Сенаторз" на своем льду оказалась сильнее "Виннипег Джетс" – 5:2.