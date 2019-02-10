На границе Судана и Южного Судана упал военный вертолет: 3 человека погибли, 10 ранены

На границе Судана и Южного Судана три человека погибли в результате крушения эфиопского военного вертолета на территории расположения миротворческой миссии ООН в районе Аьбей. О происшествии сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявление ООН.

Как уточняется, на борту вертолета находились 23 человека. Погибли три члена экипажа, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Врачи оценивают состояние трех пострадавших как критическое.

О причинах инцидента пока ничего не сообщается.

Судан и Южный Судан не могут разрешить спор о принадлежности района Абьей, богатого нефтью, с момента провозглашения независимости Южного Судана 27 июня 2011 года, напоминает ТАСС.