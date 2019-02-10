Украинские пограничники опять жалуются на "лазеры" ополченцев

Государственная пограничная служба Украины снова обвиняет ополченцев Донбасса в использовании лазерного оружия. Признаки его использования якобы были зафиксированы пограничниками из состава Объединенных сил, передает РИА Новости.

По словам силовиков, в районе КПВВ "Станица Луганская" были видны "лучи светло-фиолетового цвета". Однако не были указаны точные места, где находятся источники излучения: пограничники сослались на особенности рельефа и опасность использования оптики и тепловизиров. Также не уточняется, откуда они узнали, что излучение идет именно от лазерного оружия.

Погранслужба сообщила также, что информация о возможном применении лазерного оружия доведена до международных и правозащитных организаций.

В октябре 2018 года пограничники уже обвиняли ополченцев в применении лазеров: тогда, по их словам, один из военнослужащих получил ожог сетчатки. Оперативное командование ДНР назвало эти обвинения "вымыслом Киева".